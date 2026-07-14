Петербургская биржа ограничила продажу бензина посредникам

Петербургская биржа изменила правила покупки и поставки бензина. С 21 июля приобретать топливо на площадке можно будет только для собственного использования либо для последующей передачи конечным потребителям.
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