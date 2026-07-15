Дмитриев предрек обострение энергокризиса в ЕС

Энергетический кризис в Европе и Соединенном Королевстве станет неизбежным в условиях закрытия Ормузского пролива, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
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