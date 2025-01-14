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Царьград

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Верховный суд РФ отклонил жалобы OMV против "Газпрома" на международный арбитраж

Верховный суд РФ отклонил жалобы OMV против "Газпрома" на международный арбитраж

Верховный суд Российской Федерации отказал компаниям OMV Exploration & Production GmbH и OMV Gas Marketing & Trading GmbH в жалобах на запрет судиться с "Газпромом" за рубежом.

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