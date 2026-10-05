Бразилия на распутье: итоги первого тура президентских выборов

О только что прошедшем в Бразилии первом туре президентских выборов. Вопреки прогнозам, ультраправый кандидат Флавиу Болсонаро набрал больше голосов, чем левоцентрист Лула Инасиу да Силва: 47,03% против 45,16%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Зеленский потребо...
- IV Дискомфортно, но ...
- IV Фронт подошел впл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым