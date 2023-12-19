В Донецке осужден военнослужащий, приказавший открыть огонь по гражданской инфраструктуре

Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил), признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада вооруженных сил Украины) старшему лейтенанту Сергею Палийчуку.
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