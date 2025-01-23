ПНИПУ: оптоволоконные отходы повысили прочность асфальта на 15%

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод утилизации изделий из оптоволокна, использовав его в строительстве новых дорог, мостов и аэродромов.
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