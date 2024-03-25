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Инопланетяне объявляют войну… человечеству? Нет, наоборот!

Инопланетяне объявляют войну… человечеству? Нет, наоборот!

Вчера, 24 марта 2024 года, произошло событие, которое может навсегда изменить ход истории. Группа инопланетян, прибывших на Землю, объявила о своем намерении… помешать людям истребить друг друга в войнах.

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