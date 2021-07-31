На Украине впервые утвердили внешнеполитическую стратегию: чего ждать России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики (СВП), которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.