В Германии поддержали слова Путина об Украине и НАТО: "Смертный приговор"

Читатели Die Welt согласились с позицией президента России, высказавшегося об угрозе вступления Украины в НАТОВ минувший четверг президент России заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс чревато очень страшными последствиями.
Читатели Die Welt согласились с позицией президента России, высказавшегося об угрозе вступления Украины в НАТОВ минувший четверг президент России заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс чревато очень страшными последствиями.
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