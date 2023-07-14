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В Германии поддержали слова Путина об Украине и НАТО: "Смертный приговор"

В Германии поддержали слова Путина об Украине и НАТО: "Смертный приговор"

Читатели Die Welt согласились с позицией президента России, высказавшегося об угрозе вступления Украины в НАТОВ минувший четверг президент России заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс чревато очень страшными последствиями.

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