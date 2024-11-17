Раскрыта преступная группа, занимающаяся организацией нелегальной миграции

Сотрудники Северного регионального управления пограничной полиции под руководством прокуратуры Бричан в сотрудничестве со своими украинскими коллегами раскрыли организованную преступную группу, специализировавшуюся на нелегальной миграции, отмечает Noi.
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