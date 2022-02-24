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Джон Джонс: «Моя невеста окончательно заявила, что не вернется»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил о расставании с девушкой. «Моя невеста бросила меня около двух месяцев назад.

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