Эксперт рассказал о снизившемся числе распространяемых фейков на выборах в этом году

Количество фейковых тем в ходе текущих выборов было меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом 8 сентября заявил начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви в ходе X онлайн-марафона «Ночь выборов».
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