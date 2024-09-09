Эксперт рассказал о снизившемся числе распространяемых фейков на выборах в этом году

Количество фейковых тем в ходе текущих выборов было меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом 8 сентября заявил начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви в ходе X онлайн-марафона «Ночь выборов».