Samsung планирует через шесть лет запустить безлюдные предприятия по выпуску ч...

Samsung планирует через шесть лет запустить безлюдные предприятия по выпуску чиповСреди американских компаний на идеологическом уровне лидерами автоматизации являются Tesla и Amazon, поскольку они стараются всеми силами снизить издержки за счёт замены людей роботами, но и азиатские гиганты в своих сферах деятельности не собираются отставать.