Власти Липецкой области отменяют с 21 октября все ранее введенные ограничения на реализацию моторного топлива для автотранспорта.
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