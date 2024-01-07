Ларионов про 2:5 с минским «Динамо»: «Соперник больше хотел победить. «Торпедо» не показало желаемой игры»

«Во-первых, всех любителей хоккея – с Рождеством, с праздником. Всем – здоровья, благополучия, мирного неба над головой, согласия и любви.
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