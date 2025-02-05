Трамп заявил о конструктивных переговорах США с Россией и Украиной

Соединенные Штаты ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной по завершению конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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