В администрации Тулы объяснили, почему в некоторых троллейбусах и трамваях нет кондиционеров

В Тулу пришла знойная жара. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +37 градусов, по сообщению синоптика Ильина, а жалобы горожан на духоту в общественном транспорте из-за отсутствия кондиционеров продолжают публиковаться в соцсетях.
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