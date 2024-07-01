В администрации Тулы объяснили, почему в некоторых троллейбусах и трамваях нет кондиционеров

В Тулу пришла знойная жара. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +37 градусов, по сообщению синоптика Ильина, а жалобы горожан на духоту в общественном транспорте из-за отсутствия кондиционеров продолжают публиковаться в соцсетях.