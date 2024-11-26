Глава ФСБ РФ обвинил Запад в подталкивании Киева к ядерному терроризму

Агрессивный и циничный курс коллективного Запада превратил Украину в «полигон» для испытания методов подрыва безопасности России и стран СНГ для их превращения в «дешевую ресурсную базу», считает Бортников.
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