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Глава ФСБ РФ обвинил Запад в подталкивании Киева к ядерному терроризму

Глава ФСБ РФ обвинил Запад в подталкивании Киева к ядерному терроризму

Агрессивный и циничный курс коллективного Запада превратил Украину в «полигон» для испытания методов подрыва безопасности России и стран СНГ для их превращения в «дешевую ресурсную базу», считает Бортников.

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