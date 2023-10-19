На Дальнем Востоке статистически ежегодно выявляется около тысячи фактов взяточничества

Картина преступности по взяточничеству (получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество) в регионах Дальнего Востока в текущем году выглядит следующим образом: Из зарегистрированных за 9 месяцев 2023 г.
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