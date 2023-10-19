Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Во бля .... , подачками  государство откупается от населения ... !Дадут к празднику...
  • Малик Гумеров
    Во бля .... моду взяли , свою импотенцию , нежелание  изменить ситуацию , создавать рабочие места и платить достойную...До 18 500 рублей ...
  • Малик Гумеров
    В России есть социальная сфера ?     И где она , в каких подвалах попряталась ?    Профсоюзов нет !     Денег на соци...Пенсия в 30 000 р...

На Дальнем Востоке статистически ежегодно выявляется около тысячи фактов взяточничества

На Дальнем Востоке статистически ежегодно выявляется около тысячи фактов взяточничества

Картина преступности по взяточничеству (получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество) в регионах Дальнего Востока в текущем году выглядит следующим образом: Из зарегистрированных за 9 месяцев 2023 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх