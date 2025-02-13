Бастрыкин ждет доклад после нападения на пенсионерку, которая кормила голубей в Петербурге

Уголовное дело уже возбуждено Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении пенсионерки в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
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