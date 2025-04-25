Мун Чжэ Ин назвал введение военного положения кульминацией регресса Сеула

Бывший южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что объявление военного положения экс-президентом, подвергнутым импичменту, Юн Сок Ёлем 3 декабря стало кульминацией регресса Южной Кореи, 25 апреля сообщает KBS World.
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