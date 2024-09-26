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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Пирог-плетенка из дрожжевого теста с корицей и орехами

Рецепт дрожжевой плетенки: Мука — 300 грамм Соль — 0,5 чайных ложки Молоко теплое — 180 миллилитров Сахар — 1 столовая ложка Дрожжи свежие — 15 грамм Масло сливочное растопленное — 30 грамм Яйцо (желток) — 1 штука Для начинки:     Масло сливочное комнатной температуры — 50 грамм Сахар — 5 столовых ложек Корица […].

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