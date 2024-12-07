Жителям ЯНАО приходится тратить на продукты почти половину месячных доходов

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) потратили на покупку товаров в магазинах с января по октябрь 187 962,2 миллиона рублей, и 48,6% этой суммы — затраты на продукты, по сведениям Тюменьстата.
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