Алаудинов: ВС РФ продвинулись вперед на двух участках в Курской области

Военные России продвинулись вперед и укрепили свои позиции на двух участках в Курской области, успешно проведя зачистку территории от оппонентов, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и генерал-майор спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.