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Аленичев: «Желание возглавить клуб не пропадало. Сейчас у меня творческий отдых»

Аленичев: «Желание возглавить клуб не пропадало. Сейчас у меня творческий отдых»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что пока находится в творческом отпуске, но готов рассматривать интересные предложения, но не из-за рубежа.

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