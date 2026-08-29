Аленичев: «Желание возглавить клуб не пропадало. Сейчас у меня творческий отдых»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что пока находится в творческом отпуске, но готов рассматривать интересные предложения, но не из-за рубежа.
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