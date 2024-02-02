Почему одинокие друзья дают отличные советы по поводу отношений?

Хотя мы ожидаем, что одиночество ослабит способность давать хорошие советы по отношениям, почему вечно одинокий друг обычно лучше всего предлагает точные решения ваших романтических проблем? Вот три фактора, которые делают вашего одинокого друга опытным консультантом по отношениям.
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