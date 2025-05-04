Путин рассказал, что внуки могут приехать к нему в кремлёвскую резиденцию

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что внуки могут неожиданно приехать к нему в кремлёвскую резиденцию, но, зная о его напряжённом графике, стараются так не делать.
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