В Тверской области разыскивают седого мужчину в синей куртке

В городе Конаково разыскивают Дмитрия Баранова. 45-летний мужчина пропал 10 декабря. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова» , примерно в 08:20 Дмитрий ушел из дома, который находится на улице Строителей, и обратно так и не вернулся.
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