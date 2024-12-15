В Тверской области разыскивают седого мужчину в синей куртке

В городе Конаково разыскивают Дмитрия Баранова. 45-летний мужчина пропал 10 декабря. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова» , примерно в 08:20 Дмитрий ушел из дома, который находится на улице Строителей, и обратно так и не вернулся.