Простой рецепт домашнего печенья на кефире

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Домашнее печенье на кефире, приготовленное по этому простому рецепту, получается очень вкусным, похожим на песочное и бисквитное одновременно.
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