Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как Россия закрыла небо для европейских самолётов, в ответ на санкции? Тогда Европа испытала просто колоссальные проблемы с полётами в Сингапур, Австралию, Индию, Корею, Японию и далее по списку.

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