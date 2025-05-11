Британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина

Global Look Press/dpa/Jan Woitas Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования, сообщила британская газета The Sunday Times.
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