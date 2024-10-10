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"Известия": Завершён народный кастинг для нового фильма "Буратино"

"Известия": Завершён народный кастинг для нового фильма "Буратино"

В России завершили народный кастинг для ремейка "Буратино".Завершён народный кастинг для фильмы "Буратино" (6+), выход которого намечен на 2026 год.

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