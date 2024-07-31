Встречи с артистами, тренировки, концерты: чем VK развлекала участников «Тавриды»

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. VK подвела итоги участия в фестивале «Таврида.АРТ». Более 8,5 тысяч человек присоединились к программе с блогерами и экспертами соцсети, побывали на музыкальных квартирниках и автограф-сессии в пространстве «Место встречи вдохновения».