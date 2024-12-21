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Экологическая беда на Кубани! Золотые пески Анапы утопают в мазуте: Витязево зовёт на помощь

Экологическая беда на Кубани! Золотые пески Анапы утопают в мазуте: Витязево зовёт на помощь

Работы продолжаются, ведь в регионе требуется привести в порядок 54 километра береговой линии. Наиболее сложные участки находятся в Анапе, где загрязнены 44 километра, и в Темрюкском районе с десятью километрами загрязнений.

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