Экологическая беда на Кубани! Золотые пески Анапы утопают в мазуте: Витязево зовёт на помощь

Работы продолжаются, ведь в регионе требуется привести в порядок 54 километра береговой линии. Наиболее сложные участки находятся в Анапе, где загрязнены 44 километра, и в Темрюкском районе с десятью километрами загрязнений.
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