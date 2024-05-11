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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги о 5:0 с «Фрозиноне»: «Интер» показал хорошую игру, но счет не отражает происходившего на поле» 

«Ребята сыграли очень хорошо, хотя были отрезки, когда мы не владели мячом, и во время одного из них, например, Шеддира попал в штангу.

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