Какой сегодня праздник: 13 октября – Международный день по снижению риска бедствий

Международный день по снижению риска бедствий каждый год отмечается 13 октября. Как заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), в 2024 году он посвящен роли образования, необходимого для защиты детей и расширения их прав и возможностей для жизни в будущем, в котором не будет бедствий.