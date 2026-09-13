"Сговор под носом у Путина": Расследование, о котором будут говорить миллионы. Ситуация сложилась парадоксальная: в воюющей с Западом России принятие важнейших экономических решений находится в руках людей, которые восхищались Алексеем Навальным* и вели с ним за спиной своих руководителей тайные переговоры - переговоры с врагом, который был завербован Западом и самым прямым образом на него работал.