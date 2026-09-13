"Сговор под носом у Путина": Расследование, о котором будут говорить миллионы. Ситуация сложилась парадоксальная: в воюющей с Западом России принятие важнейших экономических решений находится в руках людей, которые восхищались Алексеем Навальным* и вели с ним за спиной своих руководителей тайные переговоры - переговоры с врагом, который был завербован Западом и самым прямым образом на него работал.
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Относительно Навального (иноагента) - всё ясно и его переговоры с кем-то в 2011 году не вызывают удивления, президент Медведев тогда тоже был "либералом".
Уже сейчас он признался, что его" разочаровали европейцы... те, с кем Москва выстраивала отношения, раньше казались умнее".
Здесь важно что "выстраивала раньше" и он в этом принимал непосредственное участие, но... разочаровался.
И вдруг переход на Заботкина, то, что он является выпускником РЭШ. И что? Не нравится политика ЦБ, так не в "сфере компетенции регулятора" занимаеться вопросами интенсификации труда и повышением производительности, выдавать льготные кредиты предприятиям и т.д.
Пусть Минфин, занимающийся бюджетом и Минэкономразвития, не выдают "самые общие идеи стратегии", а решают вопросы используя свои полномочия. И ГД РФ примет нужные законы по налогообложению прибыли банков.