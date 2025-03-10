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За рулем

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Популярные схемы недобросовестных «автоюристов» — не попадитесь

Популярные схемы недобросовестных «автоюристов» — не попадитесь

Михаил Спивак, руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования, рассказывает о том, что нужно знать, обращаясь к автоюристам, как не попасться на уловку недобросовестного автоюриста, и что нужно знать, чтобы сберечь свои нервы и деньги.

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