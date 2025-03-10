Популярные схемы недобросовестных «автоюристов» — не попадитесь

Михаил Спивак, руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования, рассказывает о том, что нужно знать, обращаясь к автоюристам, как не попасться на уловку недобросовестного автоюриста, и что нужно знать, чтобы сберечь свои нервы и деньги.