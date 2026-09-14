Форум TNF привлёк рекордные 18 тыс. участников за 15 лет

Число участников форума TNF в Тюмени за 15 лет увеличилось с 570 до 18 тыс. человек, заявил губернатор Александр Моор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вячеслав Володин ...
- Вдова Кашпировско...
- АГ Проценты потеряют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым