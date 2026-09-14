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Царьград

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Форум TNF привлёк рекордные 18 тыс. участников за 15 лет

Форум TNF привлёк рекордные 18 тыс. участников за 15 лет

Число участников форума TNF в Тюмени за 15 лет увеличилось с 570 до 18 тыс. человек, заявил губернатор Александр Моор.

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