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Основатель Greenpeace запросил политическое убежище во Франции

Основатель Greenpeace запросил политическое убежище во Франции

Основатель Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) и Sea Shepherd Пол Уотсон отправил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с запросом о предоставлении политического убежища.

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