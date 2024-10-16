Основатель Greenpeace запросил политическое убежище во Франции

Основатель Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) и Sea Shepherd Пол Уотсон отправил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с запросом о предоставлении политического убежища.
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