По методу Пифагора: как научиться запоминать все

По методу Пифагора: как научиться запоминать всеКак запоминать все, не упуская ни важных событий, ни мельчайших деталей? Если вы задались этим вопросом, рекомендуем воспользоваться методом тренировки памяти, разработанном древнегреческим ученым Пифагором.