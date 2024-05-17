По методу Пифагора: как научиться запоминать все

По методу Пифагора: как научиться запоминать всеКак запоминать все, не упуская ни важных событий, ни мельчайших деталей? Если вы задались этим вопросом, рекомендуем воспользоваться методом тренировки памяти, разработанном древнегреческим ученым Пифагором.
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