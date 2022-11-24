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Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Один человек пострадал в результате стрельбы на Солнечногорской улице в столице.По данным столичного главка МВД, вечером на Солнечногорской улице злоумышленник несколько раз выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета и скрылся.

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