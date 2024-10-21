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«Порноголовые» — автор Dragon Age обзывается, у Star Citizen проблемы, новая игра по «Смуте»…

«Порноголовые» — автор Dragon Age обзывается, у Star Citizen проблемы, новая игра по «Смуте»…

Cyberia Nova анонсировала мобильную игру по мотивам «Смуты», журналист Том Хендерсон пообщался с бывшими и нынешними работниками команды Cloud Imperium Games, создатель мира Dragon Age ответил на критику игры, 30 января Marvel’s Spider-Man 2 доберётся до Steam и Epic Games Store, Bloober Team открыта к идее вновь поработать над серией Silent Hill, студия Wube Software поделилась свежим трейлером большого дополнения Space Age для .

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