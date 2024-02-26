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МИД Китая оценил слова депутата Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР

МИД Китая оценил слова депутата Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР

Блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о якобы готовности Украины «воевать с Китаем» на стороне американцев.

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