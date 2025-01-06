Ксения Бородина обратилась к тем, кто называет Сердюкова альфонсом

Для Ксении Бородиной 2024 год ознаменовался значительными изменениями в лично жизни. На съемках шоу «Последний герой» у нее завязался роман с одним из участников Николаем Сердюковым – и уже в конце года она получила предложение руки и сердца.
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