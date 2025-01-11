Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаИсполнители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

5 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    может быть и хрен с ними но, благодаря этой стране музыканты получают мировое признание !!! Азиатский К-поп   получил...10 музыкантов, ко...
  • Максим Ширшиков
    ну и хер с америкосами, янки недобитые10 музыкантов, ко...
  • Юрий
    это вы зряяяя, включите VPN и YouTube работает так же как и в прежние времена ...........Теория струн: Нуб...

250 величайших альбомов 21-го века на сегодняшний день - 1

250 величайших альбомов 21-го века на сегодняшний день - 1

В 21 веке музыка стала более универсальной, непосредственной и доступной, чем когда-либо прежде. На 1 января 2000 года средняя стоимость компакт-диска составляла около 18 долларов, а это означало, что если вы хотите владеть 250 альбомами, это обойдется вам примерно в 4500 долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх