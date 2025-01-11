250 величайших альбомов 21-го века на сегодняшний день - 1

В 21 веке музыка стала более универсальной, непосредственной и доступной, чем когда-либо прежде. На 1 января 2000 года средняя стоимость компакт-диска составляла около 18 долларов, а это означало, что если вы хотите владеть 250 альбомами, это обойдется вам примерно в 4500 долларов.
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