250 величайших альбомов 21-го века на сегодняшний день - 1

В 21 веке музыка стала более универсальной, непосредственной и доступной, чем когда-либо прежде. На 1 января 2000 года средняя стоимость компакт-диска составляла около 18 долларов, а это означало, что если вы хотите владеть 250 альбомами, это обойдется вам примерно в 4500 долларов.