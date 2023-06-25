Между военнослужащими ЦВО, участвующими в специальной военной операции, и их родными из Свердловской области был проведен телемост

Во время онлайн-встречи семьи выразили признание военнослужащим за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач.
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