Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 16%

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по октябрь текущего года обрабатывающие предприятия столицы увеличили объём производства на 16%.
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