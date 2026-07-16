Иран не освобождал заключенных граждан США — Mizan

Освобождение каких-либо американских заключенных отрицает Тегеран, сообщает 16 июля агентство Mizan. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал разрешение покинуть страну задержанной в 2024 году американской гражданке и выразил признательность Тегерану за этот жест.