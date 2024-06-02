Война с США выходит на прямую: Байден разрешил бить ракетами по России. Или Харьков, или поражение

Natalija Osminina

У этого политолога Михаила Макарова хоть какая-то логика есть? Когда по территории России собираются бить все глубже и глубже оружием НАТО, то шурм Харькова то ПРИЧЕМ????? Если из него бьют-надо бить в ответ. ВСЁ!! То, что будут страдать гражданские, так они при штурме еще больше пострадают. То, что будут разрушения- так их при штурме будет раз в 100 больше. Зато из СВОшников никто не погибнет, тогда как при штурме минимум 40 000. Что за маразм у российских "экспердов"- в мозгах ни одной извилины- БРАТЬ! БРАТЬ! БРАТЬ! ХАПАТЬ!!! Сначала Харьков, потом Сумы, а потом и все подряд до польской границы.Тупые твари.