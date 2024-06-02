Западные СМИ пишут о том, что Киев фактически получил разрешение на использование западных вооружений для ударов по России.
Война с США выходит на прямую: Байден разрешил бить ракетами по России. Или Харьков, или поражение
Комментарии
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Руслан Богомолов
Не вы один не понимаете. Я об этом пишу уже давно. Вот одна такая статья - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
Доколе наше руководство будет цацкаться с наркоманами в руководстве Украиной? - Фантазии о будущем. - 6 января
Фантазии о будущем. - МирТесен
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20 час.
Natalija Osminina
И где тут объяснение? Чушня какая-то: ИЛИ - ИЛИ. Либо наши лидеры пытаются быть "святее Папы Римского", либо хотят нарастить вооружение страны.... И о чем эта статья? Примитив какой-то.
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20 час.
Natalija Osminina
У этого политолога Михаила Макарова хоть какая-то логика есть? Когда по территории России собираются бить все глубже и глубже оружием НАТО, то шурм Харькова то ПРИЧЕМ????? Если из него бьют-надо бить в ответ. ВСЁ!! То, что будут страдать гражданские, так они при штурме еще больше пострадают. То, что будут разрушения- так их при штурме будет раз в 100 больше. Зато из СВОшников никто не погибнет, тогда как при штурме минимум 40 000. Что за маразм у российских "экспердов"- в мозгах ни одной извилины- БРАТЬ! БРАТЬ! БРАТЬ! ХАПАТЬ!!! Сначала Харьков, потом Сумы, а потом и все подряд до польской границы.Тупые твари.
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19 час.
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