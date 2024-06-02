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Война с США выходит на прямую: Байден разрешил бить ракетами по России. Или Харьков, или поражение

Война с США выходит на прямую: Байден разрешил бить ракетами по России. Или Харьков, или поражение

  Западные СМИ пишут о том, что Киев фактически получил разрешение на использование западных вооружений для ударов по России.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Не вы один не понимаете. Я об этом пишу уже давно.  Вот одна такая статья - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43885976512/Dokole-nashe-rukovodstvo-budet-tsatskatsya-s-narkomanami-v-rukov?utm_referrer=mirtesen.ru
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20 час.
Natalija Osminina
И где тут объяснение?  Чушня какая-то: ИЛИ - ИЛИ.  Либо наши лидеры пытаются быть &quot;святее Папы Римского&quot;, либо хотят нарастить вооружение страны.... И о чем  эта статья? Примитив какой-то.
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20 час.
Natalija Osminina
У этого политолога Михаила Макарова хоть какая-то логика есть?  Когда по территории России собираются бить все глубже и глубже  оружием НАТО, то шурм Харькова то ПРИЧЕМ?????  Если из него бьют-надо бить в ответ. ВСЁ!!  То, что  будут страдать гражданские, так они при штурме еще больше пострадают. То, что будут разрушения- так их при штурме будет раз в 100 больше. Зато из СВОшников никто не погибнет, тогда как при штурме минимум 40 000. Что за маразм у российских &quot;экспердов&quot;- в мозгах ни одной извилины- БРАТЬ! БРАТЬ! БРАТЬ! ХАПАТЬ!!! Сначала Харьков, потом Сумы, а потом и все подряд до польской границы.Тупые твари.
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19 час.

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